تنظيم برنامج يوم الوفاء بعجلون

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب عجلون، اليوم الاثنين، برنامج "يوم الوفاء" بمناسبة الذكرى الـ 86 لميلاد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بحضور عدد من أعضاء المراكز الشبابية وممثلين عن المجتمع المحلي.



واستذكر أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور في كلمة له، مسيرة الحسين الباني، قائلا "نستذكر اليوم مسيرة الأب والقائد العظيم، الذي أمضى عمره في خدمة الأردن والأردنيين، وعمل بكل جهد وإخلاص ليسطر اسم الأردن في مصاف الدول المتقدمة".

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