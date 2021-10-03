تنظيم دورة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للوقاية من حرائق الغابات

الوكيل الاخباري - نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، دورة تدريبة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين الوقاية من حرائق الغابات في الأردن.



ويأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع " تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن " الذي يدعم ويعزز الكفاءات والقدرات الوطنية لخبراء وزارة الزراعة / مديرية الحراج وأصحاب المصلحة الآخرين، حول الوقاية من حرائق الغابات والكشف المبكر عنها ومكافحتها وتوثيقها.

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