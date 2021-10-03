الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزعبي

الخصاونة: الحكومة ستمتثل للتوجيه الملكي بتحويل مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لمجلس الأمة

إعلان الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تنظيم دورة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للوقاية من حرائق الغابات

افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي

محافظ الطفيلة يدعو إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

تسجيل شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في العقبة

قرار صادر عن مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

الأحد، 03-10-2021 05:56 م

تنظيم دورة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للوقاية من حرائق الغابات

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، دورة تدريبة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين الوقاية من حرائق الغابات في الأردن.

ويأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع " تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن " الذي يدعم ويعزز الكفاءات والقدرات الوطنية لخبراء وزارة الزراعة / مديرية الحراج وأصحاب المصلحة الآخرين، حول الوقاية من حرائق الغابات والكشف المبكر عنها ومكافحتها وتوثيقها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202116161418378121658

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزعبي

الخصاونة

الخصاونة: الحكومة ستمتثل للتوجيه الملكي بتحويل مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لمجلس الأمة

220192174853286446686

إعلان الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

92021271509992269751

افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي

9202121161741775436757

محافظ الطفيلة يدعو إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح موسم الرمان ويتفقد مشاريع في وادي السير

وزارة الزراعة

افتتاح معرض المنتجات الزراعية والريفية في ماحص

وزارة الزراعة

الزراعة توقع خطاب نوايا لتأهيل غابات الهيشة

عمال-زراعة-يقومون-بتوضيب-ثمار-البندورة-في-صناديق-خشبية-على-ضفاف-إحدى-المزارع-في-الأغوار-أرشيفية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

w

الفاو: دورة تدريبية حول حالة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن

وزارة الزراعة

اختتام ورشة لاعتماد خطة عمل استراتيجية للأمن الغذائي