تنظيم قطاع الطاقة: تحديد تعرفة الكهرباء من صلاحيات الهيئة وفق القانون

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، الخميس، إن تعرفة الكهرباء بالقانون محددة كصلاحية من صلاحيات الهيئة، لكن التعرفة الجديدة حُددت بتشاركية مع جميع القطاعات المعنية في الحكومة وبالذات لجنة التنمية الاقتصادية.



وأوضح اللبون عبر برنامج "صوت المملكة"، أن التعرفة جاءت من جزأين، الأول كان مخصص وموجه للقطاعات الاقتصادية وعملية تحديد الاولويات وكيفية توزيعها.



"قبل إعلان التعرفة في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي كان هناك جلسات تشاورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية غير الحكومية، وكانوا مسرورين بأنه هناك تخفيض على هذه القطاعات من حيث التعرفة ومن حيث إلغاء بند الحمل الأقصى والذي كان بندا مؤرقا".

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