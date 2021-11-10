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الأربعاء، 10-11-2021 09:34 م

تنظيم يوم ثقافي بالكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ملتقى مواسم الثقافية التابعة لمديرية ثقافة الكرك، اليوم الأربعاء، يوما ثقافيا سياحيا بمشاركة عدد من الشعراء والكتاب والمثقفين من مختلف أنحاء المحافظة.

وقال رئيس الملتقى الدكتور ياسر البشابشة، إن مثل هذه الأيام الثقافية تساعد في الارتقاء بالمستوى الشعري والفني للكتاب والشعراء من خلال التحليق في فضاءات الإبداع وأعماق السطور، مؤكدا على جودة المستوى الذي وصل إليه الشعراء والأدباء الأردنيين في رسم الصورة وبناء النص النثري والشعري الذي يشتمل على واقعية في المعنى والمضمون.

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