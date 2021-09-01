تنفيذاً للتوجيهات الملكية.. العيسوي يُسلّم تطوير وادي عربة 13 سيارة كهربائية رُباعية الدفع

الوكيل الاخباري - سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء، (13) سيارة كهربائية صحراوية رباعية الدفع، إلى شركة تطوير وادي عربة، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لمنطقة وادي عربة في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي.



ويأتي تزويد شركة وادي عربة بالسيارات الكهربائية، التي سيتبعها في المرحلة الثانية تزويدها بخمس سيارات إضافية، تجسيدا للرؤية الملكية في دعم تنفيذ أنشطة سياحية توفر فرص عمل للشباب، وترويج المنطقة كوجهة سياحية مميزة، خصوصا سياحة المغامرة، حيث سيتم تشغيل تلك السيارات في منطقة نخيلة- رحمة، من خلال تنظيم مسارات تغطي مناطق الجذب السياحي في منطقة وادي عربة، بالتشارك مع جمعية نخيلة السياحية، كممثل للمجتمع المحلي.

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