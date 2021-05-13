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الخميس، 13-05-2021 10:45 ص

تنفيذا للتوجيهات الملكية.. تسيير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف ورام الله.

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واستجابة للتوجيهات الملكية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص الأردني، تبرعت شركة أدوية الحكمة بأدوية متنوعة لاستخدامات العمليات الجراحية والتخدير، فضلا عن المضادات الحيوية، بقيمة مليون و600 ألف دولار.


وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات من مختلف القطاعات والأفراد من خلال حسابها في البنك الإسلامي الأردني رقم 25061 أو بنك الاتحاد رقم حساب JO05 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 07 وعبر أي فواتيركم.


وقال رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان الذي كان في وداع القافلة، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أنه بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم اهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان من قبل القوات الاسرائيلية، تم اليوم تسيير أول قافلة من المساعدات المكونة من الأجهزة الطبية والأدوية لتلبية احتياجات الاخوة في فلسطين، مؤكدا انه سيتم تسيير عدة قوافل لاحقا.


واشار الى انه سيكون هناك جسر بري بيننا وبين اخوتنا في الضفة وقطاع غزة لتزويدهم بكل ما يحتاجونه، لافتا الى مواقف جلالة الملك المستمرة بالوقوف الى جانب الاخوة الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة.


من جهته قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، باشرت الهيئة، وعلى الفور، بتجهيز القافلة لإيصالها وبأسرع وقت ممكن ضمن جسر بري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.


.. (بترا)

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