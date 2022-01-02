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الأحد، 02-01-2022 02:54 م

تنفيذا للتوجيهات الملكية .. طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية

مدرسة


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عن طرح عطاءات لبناء 16 مدرسة حكومية في مختلف محافظات المملكة، وبتمويل من قرض من الصندوق السعودي للتنمية.

وبينت الوزارة، أن بناء هذه المدارس يأتي ضمن جهودها لتأمين حاجتها من الأبنية المدرسية؛ من استيعاب للزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة وللتخلص من الابنية المستأجرة وكذلك للتخفيف عن المدارس ذوات الفترتين.

وكانت الوزارة قد قامت وبالتعاون مع وزارة الأشغال بطرح عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق من خلال مكاتب أردنية وتم طرح عطاءات التنفيذ في الجريدة الرسمية على مكاتب من مختلف الدرجات والشركات الأردنية والسعودية.

وأما الإشراف خلال عملية التنفيذ فسيكون كذلك من قبل مكاتب هندسية أردنية مصنفة لدى وزارة الاشغال العامة ودائرة العطاءات العامة،ومتابعة مستمرة من قبل كوادر إدارة الابنية في وزارة الأشغال وإدارة الابنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ مشاريع أخرى لإنشاء مدارس في جميع محافظات المملكة؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتوفير بنية تحتية وبيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلبة .

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