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الثلاثاء، 24-05-2022 01:41 م

تنفيذي الزرقاء يعقد اجتماعه الأول لمناقشة موازنتها

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الوكيل الإخباري - ترأس محافظ الزرقاء بالإنابة السيد حسن الجبور يوم الإثنين الساعة العاشرة صباحا الموافق الثالث والعشرين من شهر أيار اجتماعا للمجلس التنفيذي لمحافظة الزرقاء وبحضور مساعد المحافظ لشؤون التنمية و متصرفي لواء الرصيفة ولواء الهاشمية والمدراء التنفيذيين للدوائر الرسمية في المحافظة. 

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وجرى خلال الاجتماع عرض ومناقشة موازنة المحافظة الرأسمالية لعام 2022 والمشاريع المختلفة التي تضمنتها الموازنة.


وقد أكد الجبور على المدراء التنفيذيين ضرورة المتابعة والإشراف على هذه المشاريع واستغلال المخصصات المرصودة في الموازنة لجميع القطاعات بما يخدم مواطني المحافظة. 


كما عرض الترتيبات المختلفة احتفالات المحافظة بعيد الاستقلال 76 والتي ستقام في مدينة الأمير محمد اعتبارا من يوم الاربعاء والخميس والجمعة الموافق 25 و26 و27 من هذا شهر أيار.


وكما نوه إلى آليات للتنسيق بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة خدمة للمحافظة تنمويا وإداريا وأهمية هذا التنسيق في المساهمة لحل مشكلتي الفقر والبطالة.


كما أكد على جميع المدراء بإعادة دراسة الصلاحيات الممنوحة لهم ورفع توصيات إلى وزرائهم المعنيين حسب قانون الإدارة المحلية وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرارات من قبل المدراء تحقيق اللامركزية المطلوبة.


كما أشار على المدراء التنفيذيين بضرورة التزامهم وموظفي دوائرهم بالدوام الرسمي.


وقد جاء هذا الإجتماع الأول للمجلس التنفيذي لمحافظة الزرقاء بعد صدور قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 نهاية العام الماضي حدد مهام وصلاحيات وآلية تشكيل المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات.


 




 

 


 

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