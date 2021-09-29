الأربعاء 29-09-2021
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الأربعاء، 29-09-2021 08:47 م

تنفيذي الطفيلة يبحث خطة طوارئ الشتاء

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الوكيل الاخباري - بحث أعضاء المجلس التنفيذي في الطفيلة خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة محافظة الطفيلة محمد أبو رمان خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

وركزت خطة الطوارئ التي أعدتها الأجهزة الرسمية في المحافظة، على ضرورة الالتزام بحزمة مهام واجراءات وواجبات رسمية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة خلال فصل الشتاء المقبل، لجهة ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مجالاتها، مثلما جرى إعداد خطط استباقية للتعامل مع الحالات الطارئة والمحافظة على سلامة المواطنين.

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