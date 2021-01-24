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الأحد، 24-01-2021 06:37 م

تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الجزء المتبقي لطريق إربد الزرقاء العام الحالي

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 الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن تنفيذ العمل بالمرحلة الأولى من إعادة تأهيل الجزء المتبقي من طريق إربد/ الزرقاء سيكون خلال هذا العام.
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وقال الناطق الإعلامي للوزارة عمر المحارمة، إن الوزارة بصدد استكمال الدراسات الفنية لإعادة تأهيل 15 كم في المرحلة الأولى وهي الجزء الأصعب والأخطر في الطريق التي وضعتها الوزارة على سلم أولوياتها ومشاريعها الرئيسة للعام الحالي 2021.

وأضاف المحارمة لـ(بترا) إن العطاء سيحال بعد إنجاز الدراسة بشكل نهائي، مرجحاً أن يتم طرحه خلال شهر آذار المقبل وهو من ضمن المشاريع المدرجة في اتفاقية التمويل من القرض الكويتي لإعادة تأهيل الطرق الرئيسة والحيوية.

وأشار إلى أن كلفة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الطريق التي تبدأ من جسر النعيمة حتى مثلث الدجنية بطول 15 كم، تبلغ ثلاثة ملايين دينار.

ولفت إلى أن الطريق سينفذ بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية وسيتم إنارته بالكامل نظراً للكثافة المرورية التي يشهدها وتعدد التعرجات والمنعطفات التي تنتشر على طول الطريق.

 




 

 


 

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