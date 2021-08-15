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الأحد، 15-08-2021 07:39 ص

تنفيذ برنامج التعويض عن الفاقد التعليمي اليوم

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الوكيل الإخباري - يتجه الطلبة الأحد، للالتحاق ببرنامج التعويض عن الفاقد التعليمي الذي سيكون وجاهيا، حيث سيتلقى الطلبة المفاهيم والنتاجات الرئيسية التي لم يتلقوها خلال العام ونصف بعملية التعلم عن بعد.

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ويوجد ضابط ارتباط في كل مدرسة، لمتابعة التزام العاملين في المدرسة بالاشتراطات الصحية للبروتوكول الصحي، بحسب الناطق باسم وزارة التربية أحمد المساعفة.


وكان  المساعفة، قال السبت  إنه يوجود خطط طوارئ جاهزة، لتنفيذ أي عمل تقوم به الوزارة تفاديا لأي إشكال يحصل في الميدان التربوي.


وأضاف أنه قبيل البدء ببرنامج التعويض عن الفاقد التعليمي وبدء الفصل الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن الوزارة لديها إدارة كاملة تعنى بعمليات التخطيط هي إدارة التخطيط والبحث التربوي، مشيرا إلى أن التخطيط مهم جدا.


ووصل عدد الطلبة المسجلين في المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لبرنامج المفاهيم والنتاجات الأساسية لتعويض الفاقد التعليمي نحو 814 ألف طالب في المدارس من أصل مليوني طالب، بحسب تصريح مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الخميس الماضي.


وبرنامج الفاقد التعليمي "ليس إجباريا لكل الطلاب"، بحسب كنانة الذي قال إن البرنامج مهم "لأن الطلاب يجب أن يلتحقوا به لأن هذا البرنامج يؤسس لثقافة تعليمية فاتت طلابنا" خلال فترة جائحة كورونا.


لكن البرنامج إجباري للمدارس وليس للمعلمين، على ما أكد كنانة. وأشار إلى صرف مكافأة للمعلمين المشاركين في برنامج الفاقد التعليمي.
والمباحث المستهدفة من برنامج الفاقد التعليمي "اللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم" للصفوف من الأول ولغاية الأول ثانوي، بحسب كنانة الذي أوضح أن "اختيار المباحث الأربعة جاء بناء على دراسات أثبتت أن برنامج الفاقد التعليمي له تأثير أكبر في اللغات والرياضيات والعلوم". 


وينفذ البرنامج وجاهيا في المدارس، وسط تطبيق اشتراطات صحية كالتباعد الجسدي بمتر واحد على الأقل وارتداء الكمامة وإجراء الفحوص العشوائية بين الطلبة منعا لانتشار فيروس كورونا. لكن البرنامج "غير ملزم" للمعلمين والطلبة، بحسب كنانة.

 


 




 

 


 

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