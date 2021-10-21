تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر في الأردن الأحد المقبل

الوكيل الاخباري-

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قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن دائرة الإحصاءات ستبدأ بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الأحد المقبل.وأضافت الوزارة ، أن تنفيذ المسح سيستمر لمدة عام، حيث سيمكن دائرة الإحصاءات من تحديد نسب الفقر والإنفاق للأسر.كما يساعد تنفيذ المسح على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وفق الوزارة.وانتهت دائرة الإحصاءات العامة من الأعمال التحضيرية كافة لتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر للفترة 2021-2022 ، حيث قامت الدائرة ومن خلال ديوان الخدمة المدنية بتعيين باحثين وباحثات لتنفيذ المسح، بحسب وزارة التخطيط.