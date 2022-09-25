تنفيذ مشاريع طرق بمعان - أسماء المناطق

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية اشغال محافظة معان المهندس ناصر أبو الزيت، إن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع طرق وخلطات إسفلتية في عدد من مناطق محافظة معان وباديتها، ضمن موازنة المحافظة، وذلك لتطوير واقع البنية التحتية فيها.

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وأضاف أبو الزيت، اليوم الأحد، إن العمل جارٍ على تنفيذ أعمال صيانة وخلطات إسفلتية، وتوسعة أكتاف طرق في قضاء أذرح بتكلفة 145 ألف دينار، وتشمل تلك الأعمال طريق غدير الحاج بطول 2.2 كم، وطريق المنشية / الشوبك بطول 800 متر، وطريق المنشية /بئر خداد بطول 450 مترا، إذ بلغت نسب الإنجاز فيها 90 %.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع أعمال توسعة وخلطات إسفلتية ودهان لطريق إيل/ معان وبطول 1.5 كم، وبتكلفة بلغت 100 ألف دينار.



وأضاف أنه تم إنجاز مشروع طريق بسطة/ وادي موسى وبطول 2.5 كم وبتكلفة 95 ألف دينار، والعمل جارٍ لتنفيذ مشروع خلطات إسفلتية لطريق الجفر/ الشيدية بطول 2.2 كم وبتكلفة 125 ألف دينار.



وقال إنه سيجري المباشرة لتنفيذ خلطات إسفلتية وصيانة لطريق راشد/ الحتة وبطول 1.6 كم وبتكلفة 65 ألف دينار، كما سيجري البدء بأعمال توسعة الشارع النافذ داخل الجفر بطول 500 متر وبتكلفة تبلغ 65 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم البدء بتنفيذ أعمال خلطات إسفلتية داخل مدينة معان للطريق الممتدة من دوار الهاشميين، ولغاية قلعة السرايا وبطول 1.5 كم وبكلفة 85 ألف دينار.