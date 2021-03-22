تنفيذ مشاريع مياه في معان

الوكيل الإخباري- قال مدير مياه محافظة معان المهندس محمد العسوفي، إنه تم تنفيذ مشاريع مياه في عدد من مناطق محافظة معان؛ بهدف تحسين الواقع المائي، والتخفيف من مشكلة نقص المياه.

اضافة اعلان



وأضاف المهندس العسوفي اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من حفر آبار "اوهيدة" و"الجثة" قرب معان، إذ تم تجهيز وتشغيل بئر "اوهيدة" رقم 5 والمزود لمدينة معان، بطاقة إنتاجية بلغت 50 مترا مكعبا/ساعة، كما تم تجهيز وتشغيل بئر "الجثة" رقم 13 والمزود لقضاء إيل ولواء البترا وبطاقة إنتاجية بلغت 40 مترا مكعبا/ساعة.



وقال إن العمل جار لإنجاز عدد من المشاريع المائية في بعض المناطق، وبالتعاون مع مجلس محافظة معان، إذ تقوم إدارة مياه معان حاليا ومن خلال كوادرها ومعداتها بالعمل على تأهيل بئر "قرين" وبئر "القاع" وآبار الشوبك 6 و13، وبئر "الفجيج" 8، مشيرا إلى أن العمل في تلك الآبار سينتهي خلال أسابيع، حيث ستسهم هذه المشاريع في تحسين الواقع المائي لتلك المناطق.



وبين أن إدارة مياه معان تقوم حاليا بحفر بئر بديل في منطقة سطح معان، لربطه بخزان تجميعي سعة 300 مترمكعب، بهدف تحسين التزويد في منطقة السطح، وحل مشكلة نقص المياه، مضيفا أنه تم طرح عطاءات مشاريع مياه وإحالتها لرفع الطاقة الإنتاجية في آبار "الطاحونة" و"اوهيدة" و"إيل".



