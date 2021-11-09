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الثلاثاء، 09-11-2021 12:12 م

تنفيذ مشروعات سياحية في معان

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الوكيل الإخباري- نفذت مديرية سياحة محافظة معان عددا من المشروعات السياحية بدعم من وزارة السياحة ومن خلال موازنة المحافظة، وفقا لمديرها الدكتور ياسين صلاح.اضافة اعلان


وقال الدكتور صلاح اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق قلعة الشوبك وإجراء الاستلام الأولي له، ما سيسهم بتحسين الواقع السياحي بالشوبك وتشجيع السياح لزيارة القلعة، بكلفة 300 ألف دينار.

واضاف إن العمل مستمر بتنفيذ مشروع إنشاء مواقف للمركبات الكهربائية المخصصة لمركز زوار الشوبك بكلفة تقريبية تصل الى 30 ألف دينار، موضحا أن المركز تلقى ست مركبات كهربائية كدعم ضمن مبادرات الديوان الملكي، كما سيتم تخصيص تلك المركبات لخدمة السياح بالشوبك.

وأشار إلى أن جملة من مشروعات التطوير سيتم توجيهها لتطوير مرافق مركز زوار الشوبك، مضيفا أن المديرية أعدت خطة ترويجية للمسارات السياحية المستحدثة في الشوبك ومعان واذرح، والتي ستسهم بجذب الزوار وتنشيط الحركة السياحية بشكل أفضل.

وبين الدكتور صلاح انه يتم العمل بإعادة تأهيل وصيانة المرافق العامة لمنتزه الملك عبدالله الثاني في معان بكلفة 15 ألف دينار، مشيرا الى ان المتنزه الذي يضم متحفا تراثيا ومركزا للحرف اليدوية ومواقعا تراثية، يعد مقصدا ترفيهيا للعائلات والزوار وطلبة المدارس.

 




 

 


 

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