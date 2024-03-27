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الأربعاء، 27-03-2024 03:18 م

تنفيذ 5 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية

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الوكيل الإخباري- استمراراً للجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة بسبب ظروف الحرب على القطاع، نفذت دول شقيقة وصديقة اليوم الأربعاء، 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عدداً من المواقع شمال قطاع غزة.

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وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرتين تابعتين لمملكة إسبانيا.


وتعتبر مشاركة مملكة إسبانيا للمرة الأولى إضافة نوعية لعمليات الإنزال التي يقودها الأردن لحشد مزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.


وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، و101 إنزال جوي بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

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