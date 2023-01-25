الأربعاء 25-01-2023
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تنقلات بالجهاز القضائي - أسماء

الأربعاء، 25-01-2023 02:00 م

تنقلات بالجهاز القضائي - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر المجلس القضائي تعييـن الأساتذة المحامين التاليـة أسماؤهم في الجهـاز القضائي والذين انطبقت عليهم شروط التعيين في الدرجة السادسـة علـى ضوء الكفاءة العلمية والخبرة العملية ونتائج المسابقة القضائيـة قضاة للصلـح في مراكـز الأعمـال المحددة إزاء كل منهم، وذلك اعتبـاراً من يوم الأربعـاء : 

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أولاً : السنة الثانية من الدرجة السادسـة :


بكر عبدالله عيد اللـوزي لدى محكمة اربد الابتدائية


مرام بلال ابراهيم دحبور لدى محكمة الكرك الابتدائية


ثانياً : السنة الأولى من الدرجة السادسـة :

 

مها يزيد محمد خالد عوده لدى محكمة الكرك الابتدائية
نجاح طلال محمد عبابنه لدى محكمة عجلون الابتدائية
احمد خالد محمد الزيوت لدى محكمة اربد الابتدائية


كما قرر المجلس تعيين التالية أسماؤهم من خريجي برنامج دبلوم المعهد القضائي (الفوج العشرين) قضاة متدرجيـن في الدرجـة السابعة لدى محكمة عمان الابتدائية وذلك اعتباراً من يوم الأربعـاء الموافق (1/2/2023).


مالـك محمد شعبـان العطيات


أحمـد حامـد عبدالرحمـن السعايـده


كما قرر المجلس نقـل القضـاة الواردة أسماؤهم أدناه بدرجـاتهـم وراتبهـم وفقاً لما هو مبين تالياً وذلك اعتبـاراً من تاريـخ (8/1/2023):


نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى سلطان خليف الشخانبة قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.


نقل قاضي محكمة معان الابتدائية محمد ابراهيم الطلافيـح مدعيـاً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية.


نقل مدعي عام الجمـارك القاضي محمد مسند أبو تايـه قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية.


نقل قاضي محكمة عمــان الابتدائية يوسف شوقـي نافع قاضياً لدى محكمة الجنايات الكـبـرى.


 




 

 


 

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