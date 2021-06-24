تنقلات في الصحة.. أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اجراء عدد من التنقلات في الوزارة من بينها انهاء تكليف الدكتور عدنان عباس من القيام بأعمال الطب الشرعي وتكليفه بأعمال مدير الشؤون الصحية في محافظة العقبة.



كما ضمت قائمة التنقلات، إنهاء تكليف الدكتور صائب أبو عبود من القيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة وتكليفه للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء.



وكما شملت القائمة، إنهاء تكليف الدكتور محمد التبنه من القيام بأعمال مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء وإعادته يعمل رئيسا لقسم صحة البيئة والغذاء في مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، وإنهاء تكليف الدكتور حسن الهواري من القيام بأعمال رئيس قسم الطب الشرعي / إقليم الجنوب وتكليفه بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي.



ويأتي ذلك بحسب تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية المكلف محمود زريقات، وبالاستناد إلى أحكام المادة (92/ج/2) والمادة (181/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.

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