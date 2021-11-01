تنقلات في مديرية الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة اجراء التنقلات التالية :
العميد باسم الخرابشة مديرا لشرطة الرصيفة
العميد تامر المعايطة مديرا لشرطة وسط عمان
العميد سفيان الربابعة مديرا لشرطة البلقاء
العميد خليل العبداللات مديرا لشرطة الزرقاء
العميد فرج الزبون مديرا لشرطة البادية الجنوبية
العميد زيد الخالدي آمر المدينة التدريبية
العميد زيد السواعير آمر كلية العلوم الشرطية
العميد علي المناصير مدير شرطة البادية الشمالية
العميد فخري قطارنة مدير غرب اربد
العقيد جمعة الحمايدة مدير شرطة الطفيلة
العقيد بلال العواملة مدير المعهد المروري
العقيد وصفي العزام مدير شرطة عجلون
العقيد أيمن العلاونة مدير شرطة المفرق
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