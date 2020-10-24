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السبت، 24-10-2020 02:50 م

تنقلات في وزارة الصحة - أسماء

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، السبت، اجراء عدد من التنقلات وانهاء تكليف موظفات في الوزارة.

وضمت القائمة، انهاء تكليف مديرة مديرية الامراض السارية في الوزارة الدكتورة هديل السائح ونقل وظيفتها لتعمل مديرا لمدرية صحة المرأة والطفل.

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وكما انهى الوزير تكليف اسيا العدوان مديرة مديرية المختبرات المركزية ونقل وظفيتها لتعمل مديرا لمديرية بنك الدم.

 

وانهى عبيدات تكليف فطين فخري من العمل كمدير لمديرية ذوي الاعاقة، وتكليفه للقيام باعمال مستشار له.

 

كما نقلت الدكتورة ملاك العوري الى العمل في ادراة مديرية ذوي الاعاقة، بدلا من ادارة صحة المرأة والطفل.

 

وتكليف الدكتور سامي عادل محمود "الشيخ علي" للقيام باعمال مديرا لمديرية الامراض السارية.

 

ونقل عبيدات الدكتور محمود غزو إلى العمل كمدير في إدارة مديرية المختبرات المركزية.


 




 

 


 

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