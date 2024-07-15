الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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ترفيعات واسعة في السلك القضائي - اسماء

الإثنين، 15-07-2024 01:08 م

تنقلات قضائية واسعة - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي إجراء تنقلات قضائية لعدد واسع من القضاة بدرجاتهم ورواتبهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 4/8/2024.اضافة اعلان


وتاليا الاسماء:

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ زيـد علي كريم الحمـوري
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد عبد مصلح العمايره
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل رئيس محكمة الاستئناف الضريبية القاضي السيد/ محمد ياسين محمد محادين
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عز الدين محمد احمد قواقنه
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ ماجد محمد علي الرفايعه
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتورة/ سهير امين محمد الطوباسي
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد شوكت حمد فلاح
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ عبد الله علي سلامه ابو ديه
قاضياً لدى محكمة التمييـز

نقل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيم
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ خالد عبدالله عويد الدبوبي
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ ايمن محمد ابراهيم بدر الغزاوي
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة الجنايات الكبـرى السيد/ عماد ياسين عبدالقادر خطايبه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل مفتش المحاكم القاضـي السيد/ نضال حسن احمد المومني
رئيساً لمحكمة الاستئناف الضريبية

نقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ كايد جمال عبدالكريم الكايد
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طلال محمد عيد عبيدات
قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك

نقل مفتش المحاكم القاضـي السيد/ فراس احمد محمود الزغول
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد قاسم عبدالله المومني
قاضياً لدى المحكمة الادارية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عبدالله يوسف الدرادكه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ ممدوح يوسف سلمان النجادا
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نواف فلاح سليمان السمارات
مساعداً لرئيس النيابة العامة

نقل مفتش المحاكم القاضـي السيد/ اشرف محمد فليح العبدالله
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ مأمون مصلح محمد الضمور
قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك

نقل رئيس محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/محمد قاسم احمد حمادين قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد رضوان سالم العكور
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بسام حسن اسماعيل الخوالده
رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائية

نقل رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي السيد/ غازي محمد احمد المعاسفه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ منتصر محمد علي عبيدات
مفتشاً للمحاكم النظامية

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ محمود رسلان سليمان الزعـبي
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ شـجاع محمدوهبي يوسف التل
رئيساً لمحكمة الكرك الابتدائية

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ مخلد عساف عيد الرقاد
قاضياً لدى محكمة استئناف معان

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عاصم حسين رجا بنـي هاني
مفتشاً للمحاكم النظامية

نقل قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ ثائر سالم عبدالرحمن المبيضين
قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبـرى

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ زياد صايل ارشيد الجرايده
مفتشاً للمحاكم النظامية

نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامه العموش
مفتشاً للمحاكم النظامية

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ طارق مسلم علي الشـخانبه
قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اشرف محمد قصي أمين شموط
مفتشاً للمحاكم النظامية

نقل مدعي عام مادبا القاضي السيدة/ عهود عبد الله مناور المجالي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل مدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ عماد محمد عقله الغويري
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد صادق عبدالله ربابعه
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ فالح اسماعيل سليمان ابوهلاله
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيدان
رئيساً لمحكمة العقبة الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ياسين اسماعيل البجق
قاضياً لدى محكمة الزرقـاء الابتدائية

نقل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ محمد علي محمد الشياب
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ هشام حسين علي الرواشده
قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عاطف مرجي خلف الخلايله
قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية

نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ قيس عبدالكريم محمد الغزاوي
قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ طلال عبدالحميد عبد ربه صباح
قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية

نقل مدعي عام السلط القاضي السيدة/ بزعه سهم حابس المجالي
مدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشا

نقل قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ احمد ابراهيم عبد الله الصمادي
رئيساً لدى محكمة الجمارك الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عبدالرحمن ابراهيم خضر
قاضياً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ جابر عوده عبد الله الشديفات
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جلال محمد عايد الزعبي
مفتشاً للمحاكم النظامية

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ نزار شاكر تركي الصرايره
مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل مدعي عام عجلون القاضي السيد/ اسامه محمد شتيوي المشاقبه
مدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائية

نقل قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ عبد الناصر علي عارف الدهون
قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ ايمن سالم خـير المصالحه
قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ لؤي سامي علي الشرايري
رئيساً لمحكمة البداية الضريبية

نقل قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ محمد حسني عبد الفتاح البيايضه
قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فراس فايز محمد فوارسه
قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ زاهر علي درويش السواعير
مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عادل محمد سلمان المشاقبه
قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين محمد فريد النسور
قاضياً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طارق زياد عوض النوايسه
مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكـبرى

نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتور/ علي أحمد علي سماره
قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية

نقل مدعي عام بـني كنانه السيد/ ماجد حمد محمود النعيمات
مدعياً عاماً لدى محكمة الكرك الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ايمن عبد الله محمد الربابعه
مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبـرى

نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ فهد منور فضيل النهار
قاضياً للتنفيذ لدى محكمة العقبة الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ جمانه سالم أحمد القماز
قاضياً لدى محكمة البداية الضريبية

نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ اشرف صبحي عبد الله الحميدي
قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ كمال حنا وهدان السمردلي
قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ رشا وحيد عبدالمجيد الخطيب
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ خالد شتيوي دخيل الله القريات
قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ سكينه موسى سلمان الحسامية
مدعياً عاماً لدى محكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي محكمة الكرك الابدائية الدكتور/ حمزه وليد مصطفى قناه
قاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح عمان الدكتورة/ رولا عبدالله محمد الجراجره
قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل مدعي عام جرش القاضي السيد/ حازم احمد محمود شلول
مدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائية

نقـل قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتورة/ مجدولين عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره
قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية الدكتور/ عبد الرحمن نضال محمد النصيرات
قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ ايناس سند عبدالجليل المهيـرات
قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيدة/ مرام جمعه محمود الاغوات
قاضيا للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ معين خلف محمود السحيمات
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ايمان عبد المجيد علي العزام
قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية




نقـل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/ سهير موسى محمد ابوداري
قاضياً لدى محكمة الجمارك الابتدائية




نقل قاضي تنفيذ محكمة جرش الابتدائية السيد/ وليد حكم أحمد مهنا
قاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائية




نقل رئيس تنفيذ محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ خلدون جلال علي غنيمات
قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ غدير سمير رضا أبو سيف
قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان




نقـل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ اياد احمد خضر حسان
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح ذيبان السيد/ زيد انور جدوع المشاعله
قاضياً للصلح لدى محكمة مأدبا الابتدائية




نقل قاضي تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية السيد/ حابس محمد حامد القضاة
قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية




نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيدي
مدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائية




نقل مدعي عام الطفيلة القاضي السيد/ احمد هشام محمد منصور
مدعياً عاماً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سنابل عمر محمد الصمادي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ نضال محمود احمد شواشره
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح سـحاب السيدة/ خلود سليمان مطلق الجهران
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبـرى السيدة/ عروب حسني عبد الفتاح العطيات
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقـل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ هلال ابراهيم هلال الخطيب
مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية




نقل مدعي عام محكمة أمانة عمان الكبـرى القاضي السيدة/ وسن فيصل حسن الرواشدة
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيدة/ رباب باسم مصطفى العمري
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان الدكتور/ حمزه عوده سلامه النسور
قاضياً لدى محكمة صلح الجـيزة




نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ عبد الله اسماعيل عبد الله الحسنات
قاضياً لدى محكمة صلح الشوبك




نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ مجدي عبد الله حسن عويس
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي صلح احداث اربد السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوب
قاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائية




نقل مدعي عام اربد القاضي الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعله
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ تهاني موسى شاكر ابو عطا الله
قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل مدعي عام معان القاضي السيد/ ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيش
مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ شيماء عبد الفتاح محمد سنجق
قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشده
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية




نقل مدعي عام سحاب القاضي السيد/ كمال محمد مرزوق الخوالده
مدعياً عاماً لدى محكمة السلط الابتدائية





نقل قاضي محكمة صلح الجيـزة السيدة/ زين محمد محمود النعيمات
قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان





نقل رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيت
قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية







نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/جمانه جمال ابراهيم المصري
مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ فلاح موسى الضلاعين
مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكـبرى




نقل مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكه
مدعياً عاماً لدى محكمة الطفيلة الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/ راتب محمد عوض الدبوبي
قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية







نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ هنا شاكر مختار الشوا
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ معن محمد علي رضوان الحياري
قاضياً لدى محكمة صلح ذيبان




نقل قاضي محكمة صلح ناعور السيدة/ فاتن محمود عبد الله أبو الجمال
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان




نقل قاضي محكمة صلح الكرك السيدة/ حلا ذياب هويشل الطراونه
قاضياً للصلح لدى محكمة الطفيلة الابتدائية




نقل مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ احمد حميدان راجي القهموس
مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ اياد محمد حسين العويسات
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبـرى السيد/ محمد عبداللطيف محمود العوامله
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/ يعقوب حسين ماضي الرواشده
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح المزار الشمالي السيد/ اشرف هاني عبدالنبي المغايره
قاضياً لدى صلح الاغوار الجنوبية




نقل قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ سامي ارشيد خليل الرحامنه
قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية




نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ عوده أحمد كريم الحسامي
مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية




نقل مدعي عام عين الباشا القاضي الدكتور/ محمد عمر يوسف محمد العرود
مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية




نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ كرم عبدالكريم أحمد المصري
مدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ انس نمر سالم الدبعي
مدعياً عاماً لدى محكمة صلح سـحاب




نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ جمال عبد عبدالحميد الرشيد
قاضياً لدى محكمة صلح الطيبة




نقل قاضي محكمة صلح بني كنانه السيد/ عدي أحمد خالد القعقاع
قاضياً لدى محكمة الجمارك الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/ محمد شريف محمد جميل حسونه
قاضياً لدى محكمة صلح سحاب




نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايا
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عدي "محمد جمعه" سليمان انجادات
قاضياً لدى محكمة صلح الكورة




نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عمر احمد عبد الله الرواجيح
قاضياً لدى محكمة صلح الاغوار الجنوبية




نقل قاضي محكمة صلح بنـي عبيد السيد/ أيمن ابراهيم محمد الحراحشه
مدعياً عاماً لدى محكمة صلح بنـي عبيد




نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ وفاء حمزه محمد غرايبه
قاضياً لدى محكمة صلح ناعور




نقل قاضي محكمة صلح السلط السيد/ اسامه راضي عبدالهادي الطراونه
قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ همسه مسلم نجم البدور
قاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ نذيره جمال ياسين البيطار
قاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبي




نقل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ راشد تحسين عبد الحليم الجزازي
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ علي عايد علي الشوابكة
قاضياً لدى محكمة امانة عمان الكـبرى




نقل قاضي محكمة امانة عمان الكبـرى السيدة/ كارولينا باسل محمد بنـي عبدالرحمن
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية





نقل قاضي محكمة صلح الطيبة السيد/ شرف عبد الكريم عبد الجليل البريزات
قاضياً لدى محكمة صلح بنـي كنانه




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سلمى محمد خلف الشتيوي
قاضياً لدى محكمة امانة عمان الكـبرى




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ دعاء عواد شامان العيسى
قاضياً لدى محكمة امانة عمان الكبرى




نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ خيرية محمد رشيد الخليلي
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية







نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ قصي محمد عبد الرحمن الثوابي
قاضياً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية




نقـل قاضي محكمة صلح الاغوار الجنوبية السيد/ اسامـة عصام علي الزيادنة قاضياً للصلح لدى محكمة اربد الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ نور سامي قاسم عضيبات
مدعياً عاماً لدى محكمة امانة عمان الكـبرى




نقل قاضي محكمة صلح الطفيلة السيد/ معاويه وليد مصطفى أبو دلو
قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ احمد سعيد محمد الهياجنه
قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ يارا محمد نايف الفواز
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيدة / مي منصور مناور خرابشة
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان







نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ هشام عطا الله ضيف الله الجبور
قاضياً لدى محكمة صلح المزار الشمالي




نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ حمدي عبدالرحمن محمود البطوش
قاضياً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبية




نقل قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ بشر خلف نهار الرقاد
قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية




نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ ادريس سامي قبلان الرحامنه
قاضياً لحكم الأحداث لدى محكمة صلح أحداث اربد

 




 

 


 

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