تنقلات قضائية واسعة - اسماء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قرر المجلس القضائي إجراء تنقلات قضائية لعدد واسع من القضاة بدرجاتهم ورواتبهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 4/8/2024.وتاليا الاسماء:نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ زيـد علي كريم الحمـوريقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد عبد مصلح العمايرهقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل رئيس محكمة الاستئناف الضريبية القاضي السيد/ محمد ياسين محمد محادينقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عز الدين محمد احمد قواقنهقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ ماجد محمد علي الرفايعهقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتورة/ سهير امين محمد الطوباسيقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد شوكت حمد فلاحقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ عبد الله علي سلامه ابو ديهقاضياً لدى محكمة التمييـزنقل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي الدكتور/ محمد خليفه مناور النعيمقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ خالد عبدالله عويد الدبوبيقاضياً لدى محكمة استئناف اربدنقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ ايمن محمد ابراهيم بدر الغزاويقاضياً لدى محكمة استئناف اربدنقل قاضي محكمة الجنايات الكبـرى السيد/ عماد ياسين عبدالقادر خطايبهقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل مفتش المحاكم القاضـي السيد/ نضال حسن احمد المومنيرئيساً لمحكمة الاستئناف الضريبيةنقل مساعد رئيس النيابة العامة القاضي السيد/ كايد جمال عبدالكريم الكايدقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طلال محمد عيد عبيداتقاضياً لدى محكمة استئناف الجماركنقل مفتش المحاكم القاضـي السيد/ فراس احمد محمود الزغولقاضياً لدى محكمة استئناف اربدنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد قاسم عبدالله المومنيقاضياً لدى المحكمة الاداريةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عبدالله يوسف الدرادكهقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ ممدوح يوسف سلمان النجاداقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نواف فلاح سليمان السماراتمساعداً لرئيس النيابة العامةنقل مفتش المحاكم القاضـي السيد/ اشرف محمد فليح العبداللهقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل مفتش المحاكم القاضي السيد/ مأمون مصلح محمد الضمورقاضياً لدى محكمة استئناف الجماركنقل رئيس محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/محمد قاسم احمد حمادين قاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد رضوان سالم العكورقاضياً لدى محكمة استئناف اربدنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بسام حسن اسماعيل الخوالدهرئيساً لمحكمة عجلون الابتدائيةنقل رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي السيد/ غازي محمد احمد المعاسفهقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ منتصر محمد علي عبيداتمفتشاً للمحاكم النظاميةنقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ محمود رسلان سليمان الزعـبيقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ شـجاع محمدوهبي يوسف التلرئيساً لمحكمة الكرك الابتدائيةنقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ مخلد عساف عيد الرقادقاضياً لدى محكمة استئناف معاننقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عاصم حسين رجا بنـي هانيمفتشاً للمحاكم النظاميةنقل قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ ثائر سالم عبدالرحمن المبيضينقاضياً لدى محكمة الجنايات الكبـرىنقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ زياد صايل ارشيد الجرايدهمفتشاً للمحاكم النظاميةنقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامه العموشمفتشاً للمحاكم النظاميةنقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ طارق مسلم علي الشـخانبهقاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اشرف محمد قصي أمين شموطمفتشاً للمحاكم النظاميةنقل مدعي عام مادبا القاضي السيدة/ عهود عبد الله مناور المجاليقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل مدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ عماد محمد عقله الغويريقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد صادق عبدالله ربابعهقاضياً لدى محكمة استئناف اربدنقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ فالح اسماعيل سليمان ابوهلالهقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيدانرئيساً لمحكمة العقبة الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ياسين اسماعيل البجققاضياً لدى محكمة الزرقـاء الابتدائيةنقل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ محمد علي محمد الشيابقاضياً لدى محكمة استئناف عماننقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ هشام حسين علي الرواشدهقاضياً لدى محكمة السلط الابتدائيةنقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عاطف مرجي خلف الخلايلهقاضياً لدى محكمة معان الابتدائيةنقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ قيس عبدالكريم محمد الغزاويقاضياً لدى محكمة السلط الابتدائيةنقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ طلال عبدالحميد عبد ربه صباحقاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبيةنقل مدعي عام السلط القاضي السيدة/ بزعه سهم حابس المجاليمدعياً عاماً لدى محكمة صلح عين الباشانقل قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ احمد ابراهيم عبد الله الصماديرئيساً لدى محكمة الجمارك الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عبدالرحمن ابراهيم خضرقاضياً لدى محكمة الرصيفة الابتدائيةنقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ جابر عوده عبد الله الشديفاتمدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جلال محمد عايد الزعبيمفتشاً للمحاكم النظاميةنقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ نزار شاكر تركي الصرايرهمدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل مدعي عام عجلون القاضي السيد/ اسامه محمد شتيوي المشاقبهمدعياً عاماً لدى محكمة جرش الابتدائيةنقل قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ عبد الناصر علي عارف الدهونقاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائيةنقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ ايمن سالم خـير المصالحهقاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائيةنقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ لؤي سامي علي الشرايريرئيساً لمحكمة البداية الضريبيةنقل قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ محمد حسني عبد الفتاح البيايضهقاضياً لدى محكمة جرش الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فراس فايز محمد فوارسهقاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ زاهر علي درويش السواعيرمدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائيةنقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عادل محمد سلمان المشاقبهقاضياً لدى محكمة السلط الابتدائيةنقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين محمد فريد النسورقاضياً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طارق زياد عوض النوايسهمدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكـبرىنقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتور/ علي أحمد علي سمارهقاضياً لدى محكمة معان الابتدائيةنقل مدعي عام بـني كنانه السيد/ ماجد حمد محمود النعيماتمدعياً عاماً لدى محكمة الكرك الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ايمن عبد الله محمد الربابعهمدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبـرىنقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ فهد منور فضيل النهارقاضياً للتنفيذ لدى محكمة العقبة الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ جمانه سالم أحمد القمازقاضياً لدى محكمة البداية الضريبيةنقل قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ اشرف صبحي عبد الله الحميديقاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ كمال حنا وهدان السمردليقاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائيةنقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ رشا وحيد عبدالمجيد الخطيبقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ خالد شتيوي دخيل الله القرياتقاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ سكينه موسى سلمان الحساميةمدعياً عاماً لدى محكمة السلط الابتدائيةنقل قاضي محكمة الكرك الابدائية الدكتور/ حمزه وليد مصطفى قناهقاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان الدكتورة/ رولا عبدالله محمد الجراجرهقاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل مدعي عام جرش القاضي السيد/ حازم احمد محمود شلولمدعياً عاماً لدى محكمة عجلون الابتدائيةنقـل قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتورة/ مجدولين عبدالمجيد عبدالمهدي المخاترهقاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائيةنقل قاضي محكمة السلط الابتدائية الدكتور/ عبد الرحمن نضال محمد النصيراتقاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ ايناس سند عبدالجليل المهيـراتقاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيدة/ مرام جمعه محمود الاغواتقاضيا للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ معين خلف محمود السحيماتقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ايمان عبد المجيد علي العزامقاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائيةنقـل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/ سهير موسى محمد ابوداريقاضياً لدى محكمة الجمارك الابتدائيةنقل قاضي تنفيذ محكمة جرش الابتدائية السيد/ وليد حكم أحمد مهناقاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائيةنقل رئيس تنفيذ محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/ خلدون جلال علي غنيماتقاضياً لدى محكمة جرش الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ غدير سمير رضا أبو سيفقاضياً لدى محكمة صلح جنوب عماننقـل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ اياد احمد خضر حسانقاضياً لدى محكمة اربد الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح ذيبان السيد/ زيد انور جدوع المشاعلهقاضياً للصلح لدى محكمة مأدبا الابتدائيةنقل قاضي تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية السيد/ حابس محمد حامد القضاةقاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيديمدعياً عاماً لدى محكمة مادبا الابتدائيةنقل مدعي عام الطفيلة القاضي السيد/ احمد هشام محمد منصورمدعياً عاماً لدى محكمة صلح المزار الجنوبينقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سنابل عمر محمد الصماديقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ نضال محمود احمد شواشرهمدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح سـحاب السيدة/ خلود سليمان مطلق الجهرانقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبـرى السيدة/ عروب حسني عبد الفتاح العطياتقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقـل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ هلال ابراهيم هلال الخطيبمدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائيةنقل مدعي عام محكمة أمانة عمان الكبـرى القاضي السيدة/ وسن فيصل حسن الرواشدةقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيدة/ رباب باسم مصطفى العمريقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان الدكتور/ حمزه عوده سلامه النسورقاضياً لدى محكمة صلح الجـيزةنقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد/ عبد الله اسماعيل عبد الله الحسناتقاضياً لدى محكمة صلح الشوبكنقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ مجدي عبد الله حسن عويسقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي صلح احداث اربد السيدة/ ايمان عبدالباسط محمد الرجوبقاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائيةنقل مدعي عام اربد القاضي الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعلهمدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ تهاني موسى شاكر ابو عطا اللهقاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل مدعي عام معان القاضي السيد/ ظاهر عبدالكريم ظاهر القعيشيشمدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ شيماء عبد الفتاح محمد سنجققاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح الكورة السيد/ بشار عبدالله مصطفى الرواشدهقاضياً لدى محكمة اربد الابتدائيةنقل مدعي عام سحاب القاضي السيد/ كمال محمد مرزوق الخوالدهمدعياً عاماً لدى محكمة السلط الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح الجيـزة السيدة/ زين محمد محمود النعيماتقاضياً لدى محكمة صلح جنوب عماننقل رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيتقاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/جمانه جمال ابراهيم المصريمدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ فلاح موسى الضلاعينمدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكـبرىنقل مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكهمدعياً عاماً لدى محكمة الطفيلة الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/ راتب محمد عوض الدبوبيقاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ هنا شاكر مختار الشواقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ معن محمد علي رضوان الحياريقاضياً لدى محكمة صلح ذيباننقل قاضي محكمة صلح ناعور السيدة/ فاتن محمود عبد الله أبو الجمالقاضياً لدى محكمة صلح شرق عماننقل قاضي محكمة صلح الكرك السيدة/ حلا ذياب هويشل الطراونهقاضياً للصلح لدى محكمة الطفيلة الابتدائيةنقل مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ احمد حميدان راجي القهموسمدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ اياد محمد حسين العويساتقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبـرى السيد/ محمد عبداللطيف محمود العواملهقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/ يعقوب حسين ماضي الرواشدهقاضياً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح المزار الشمالي السيد/ اشرف هاني عبدالنبي المغايرهقاضياً لدى صلح الاغوار الجنوبيةنقل قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ سامي ارشيد خليل الرحامنهقاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ عوده أحمد كريم الحساميمدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائيةنقل مدعي عام عين الباشا القاضي الدكتور/ محمد عمر يوسف محمد العرودمدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ كرم عبدالكريم أحمد المصريمدعياً عاماً لدى محكمة الرصيفة الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ انس نمر سالم الدبعيمدعياً عاماً لدى محكمة صلح سـحابنقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ جمال عبد عبدالحميد الرشيدقاضياً لدى محكمة صلح الطيبةنقل قاضي محكمة صلح بني كنانه السيد/ عدي أحمد خالد القعقاعقاضياً لدى محكمة الجمارك الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/ محمد شريف محمد جميل حسونهقاضياً لدى محكمة صلح سحابنقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايامدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عدي "محمد جمعه" سليمان انجاداتقاضياً لدى محكمة صلح الكورةنقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عمر احمد عبد الله الرواجيحقاضياً لدى محكمة صلح الاغوار الجنوبيةنقل قاضي محكمة صلح بنـي عبيد السيد/ أيمن ابراهيم محمد الحراحشهمدعياً عاماً لدى محكمة صلح بنـي عبيدنقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ وفاء حمزه محمد غرايبهقاضياً لدى محكمة صلح ناعورنقل قاضي محكمة صلح السلط السيد/ اسامه راضي عبدالهادي الطراونهقاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ همسه مسلم نجم البدورقاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ نذيره جمال ياسين البيطارقاضياً لدى محكمة صلح المزار الجنوبينقل قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/ راشد تحسين عبد الحليم الجزازيقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ علي عايد علي الشوابكةقاضياً لدى محكمة امانة عمان الكـبرىنقل قاضي محكمة امانة عمان الكبـرى السيدة/ كارولينا باسل محمد بنـي عبدالرحمنقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح الطيبة السيد/ شرف عبد الكريم عبد الجليل البريزاتقاضياً لدى محكمة صلح بنـي كنانهنقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سلمى محمد خلف الشتيويقاضياً لدى محكمة امانة عمان الكـبرىنقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ دعاء عواد شامان العيسىقاضياً لدى محكمة امانة عمان الكبرىنقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ خيرية محمد رشيد الخليليقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ قصي محمد عبد الرحمن الثوابيقاضياً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبيةنقـل قاضي محكمة صلح الاغوار الجنوبية السيد/ اسامـة عصام علي الزيادنة قاضياً للصلح لدى محكمة اربد الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ نور سامي قاسم عضيباتمدعياً عاماً لدى محكمة امانة عمان الكـبرىنقل قاضي محكمة صلح الطفيلة السيد/ معاويه وليد مصطفى أبو دلوقاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ احمد سعيد محمد الهياجنهقاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ يارا محمد نايف الفوازقاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح عجلون السيدة / مي منصور مناور خرابشةقاضياً لدى محكمة صلح شمال عماننقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ هشام عطا الله ضيف الله الجبورقاضياً لدى محكمة صلح المزار الشمالينقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ حمدي عبدالرحمن محمود البطوشقاضياً لدى محكمة صلح الشونة الجنوبيةنقل قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ بشر خلف نهار الرقادقاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائيةنقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ ادريس سامي قبلان الرحامنهقاضياً لحكم الأحداث لدى محكمة صلح أحداث اربد