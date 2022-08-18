تنقلات قضائية واسعة بالأردن - أسماء

الوكيل الاخباري -

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اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/2/3040) تاريخ 17/8/2022 وبعد المداولة واستناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته قرر المجلس نقل السادة القضاة الواردة اسماؤهم أدناه بدرجاتهم وراتبهم وفقاً لما هو مبين تالياً وذلك اعتباراً من تاريخ 1/9/2022:نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ اسماعيل محمد قسيم علاونه قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية.2536نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية.2800نقل قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ محمد عواد الرفيفه الوريكات قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية .3839نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ حمزه ابراهيم عبدالله الشرعه قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية .6544نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ سعد بشار سالم التل قاضياً لدى محكمة بلدية الأغوار الجنوبية.6546نقل قاضي محكمة صلح الكرك الدكتورة/ مجدولين عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية.8350نقل قاضي محكمة بلدية الأغوار الجنوبية السيد/ زايد عبدالله محمد عظمات قاضياً لدى محكمة صلح دير علا.7633نقل قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/ مهند هزيم عواد العمرو قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان.6238نقل قاضي محكمة صلح الكرك الدكتور/ بكر سليمان عبدالكريم السلامات قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان.7933قاضي محكمة صلح الكورة السيدة/ روان محمد فرحان الحواري قاضياً لدى محكمة صلح اربد.7924نقل قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ هلا صالح مزيد الحمايده قاضياً لدى محكمة صلح عمان.7884نقل قاضي محكمة صلح إربد السيدة/ سماح ضيف الله محمد نعيمات قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان.7882نقل قاضي محكمة صلح اربد السيدة/ سلام عبدالقادر مصطفى الشملتي قاضياً لدى محكمة شمال صلح عمان.