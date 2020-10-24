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السبت، 24-10-2020 02:49 م

تنقلات واسعة في وزارة الصحة - اسماء

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، السبت، اجراء تشكيلات واسعة وانهاء تكليف بين كبار موظفي الوزارة . 
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وتضمنت التشكيلات انهاء تكليف عدد من كبار الموظفين القائمين على ملف الكورونا بالوزارة .

وضمت القائمة، انهاء تكليف مديرة مديرية الامراض السارية في الوزارة الدكتورة هديل السائح ونقل وظيفتها لتعمل مديرا لمدرية صحة المرأة والطفل.

وكما انهى الوزير تكليف اسيا العدوان مديرة مديرية المختبرات المركزية ونقل وظفيتها لتعمل مديرا لمديرية بنك الدم.

وانهى عبيدات تكليف فطين فخري من العمل كمدير لمديرية ذوي الاعاقة، وتكليفه للقيام باعمال مستشار له.

كما نقلت الدكتورة ملاك العوري الى العمل في ادراة مديرية ذوي الاعاقة، بدلا من ادارة صحة المرأة والطفل.

وتكليف الدكتور سامي عادل محمود "الشيخ علي" للقيام باعمال مديرا لمديرية الامراض السارية.

ونقل عبيدات الدكتور محمود غزو إلى العمل كمدير في إدارة مديرية المختبرات المركزية.

 




 

 


 

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