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الخميس، 05-08-2021 11:08 م

تنقلات واسعة لموظفي وزارة الشباب

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الوكيل الاخباري - قرر وزير الشباب محمد النابلسي اليوم الخميس، اجراء تنقلات لكبار موظفي الوزارة وفق احكام نظام ديوان الخدمة المدنية.اضافة اعلان


ووفقاً لبيان الوزارة اليوم الخميس، جاءت التنقلات وفق الاتي: الدكتور ابراهيم الشخانبة مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية بالإضافة لوظيفته مدير مدينة الامير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، الدكتور ماجد عسيلة مساعداً للأمين العام للشؤون المالية والادارية، جمال الزعبي مديراً لمدينة الحسن للشباب، ومحمود بني سلامة مديراً في مركز الوزارة، وحسن الروسان مديراً لمدينة الامير محمد للشباب، وسناء ابو عباس مديراً لشباب العاصمة.

وتم نقل مدير الرقابة السابق محمد الحاوي ليكون مقر عمله في مدينة الحسين للشباب، والدكتورة احلام العبادي مديرا لشباب البلقاء، واحمد الحسن مديرا لمدينة الأمير حمزة، ومنتهى عبيدات مديرا للتطوير المؤسسي، ومحمد طبيشات مديرا لشباب جرش.

 




 

 


 

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