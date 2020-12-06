الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يعلق على قرار الحظر الشامل

تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء

قرارات اقتصادية جديدة للتخفيف على الأردنيين

التربية للوكيل : توفير 160 ألف جهاز لوحي لطلبة الأسر العفيفة قريبا- فيديو

أسعار الذهب الأحد 6/12/2020

مستشفى الكرك للوكيل : سنوفر الفحوصات الهرمونية خلال أيام - فيديو

وفيات الأحد 6/12/2020

استكمال النظر بقضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء باردة نسبيا اليوم

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين في الزرقاء

الأحد، 06-12-2020 11:52 ص

بقرار رسمي

تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء

1220202233847891673031
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات التالية: 

عميد رامي عبد الرحيم الدباس      مديرا لادارة ترخيص السواقين والمركبات .

عميد محمد محمود العمري      مديرا لادارة المختبرات والادلة الجرمية. 

عميد فراس سليم الخطيب    مديرا لمديرية العمليات والسيطرة .

عقيد محمود نمر الفايز     مديرا لادارة التنفيذ القضائي .

عقيد حيدر محمد الشبول    مديرا لادارة البحث الجنائي .

عقيد امين جميل الوريكات    مديرا للامن الوقائي .

عقيد عمر لطفي القرعان       نائبا في ادارة ترخيص السواقين والمركبات .

عقيد يزن يحيى الجراح        نائبا في ادارة شرطة الاحداث .

عقيد انور عليان الخرابشة    نائبا في ادارة السير .

عقيد محمد خلف السواعير     الى الامن الوقائي.

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
EkTe9jiWsAIFg10

مصادر: قرار مرتقب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

ط

رئيس الوزراء يعلق على قرار الحظر الشامل

ترقب

قرارات اقتصادية جديدة للتخفيف على الأردنيين

32020121363154568573

تصريحات مبشرة صادرة عن لجنة الأوبئة حول لقاح كورونا

1020201711260765075286

حماية المستهلك تستهجن غياب الرقابة على التجار

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الحكومة: بعض الإغلاقات كانت ضرورة خلال الجائحة

أخبار متعلقة
112020984223742474637

الأمن العام: التعميم على 431 مركبة لمخالفة أوامر الدفاع

دجح

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

42020518111979043938

الامن العام : اطلاق صافرات الإنذار الساعة العاشرة

112020512627326612990

الامن العام يحذر من تداول ونشر صور الفتاة الاسيوية المتوفاة

112020984223742474637

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة فتاة اسيوية في حاوية قمامة بعمان

امن

هذا ما سيطلبه منك رجل الأمن قبل الاقتراع - فيديو