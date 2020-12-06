تنقلات وتعيينات في الأمن العام - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات التالية:



عميد رامي عبد الرحيم الدباس مديرا لادارة ترخيص السواقين والمركبات .



عميد محمد محمود العمري مديرا لادارة المختبرات والادلة الجرمية.



عميد فراس سليم الخطيب مديرا لمديرية العمليات والسيطرة .



عقيد محمود نمر الفايز مديرا لادارة التنفيذ القضائي .



عقيد حيدر محمد الشبول مديرا لادارة البحث الجنائي .



عقيد امين جميل الوريكات مديرا للامن الوقائي .



عقيد عمر لطفي القرعان نائبا في ادارة ترخيص السواقين والمركبات .



عقيد يزن يحيى الجراح نائبا في ادارة شرطة الاحداث .



عقيد انور عليان الخرابشة نائبا في ادارة السير .



عقيد محمد خلف السواعير الى الامن الوقائي.

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