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تنقلات وتعيينات واسعة في الامن العام - أسماء

السبت، 10-04-2021 09:29 ص

تنقلات وتعيينات واسعة في الامن العام - أسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اجراء التنقلات والتعيينات التالية:

عميد منهل هاني يعقوب من مديرية شرطة شمال عمان مديراً للادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالوكالة . 

عقيد خالد صالح مرشد من مديرية شرطة المفرق مديراً لادارة التنفيذ القضائي .

عقيد عمر مثقال مسلم من مركز اصلاح وتأهيل سواقة مساعداً لمراكز الاصلاح والتأهيل . 

عقيد محمد عبدالرحيم محمد من مركز حدود العقبة مديراً لشرطة المفرق بالوكالة . 

عقيد مؤيد ياسين مصطفى من مركز حدود الكرامة مديراً لمركز حدود جابر بالوكالة . 

عقيد رشيد خيرالدين محمد من مركز حدود جابر مديراً لشرطة شمال عمان بالانابة . 

عقيد ركن مازن محمد فرحان من مركز اصلاح وتأهيل معنا مديراً لمركز اصلاح وتأهيل سواقة بالوكالة . 

عقيد مرعب محمد فالح من ديوان مديرية الأمن العام مديراً لمركز حدود الكرامة بالوكالة . 

عقيد وائل عبدالرزاق مصطفى من مديرية شرطة غرب إربد مديراً لمركز اصلاح وتأهيل معان بالوكالة . 

عقيد ركن رأفت ابراهيم جميل من مديرية شرطة الرمثا مديرا لادارة أمن الجسور بالوكالة . 

عقيد فواز سالم خلف من مديرية شرطة مادبا مديرا لمركز حدود العقبة بالوكالة

عقيد حسين خلف ايوب من مديرية شرطة البادية الشمالية إلى مديرية الاسناد اللوجستي . 

عقيد يزن يحيى عبدالرحمن من ادارة شرطة الأحداث نائباً في مديرية شرطة الرمثا.

عقيد علاء عبدالله فرحان من مديرية شرطة جنوب عمان نائبا في مديرية نجدة العاصمة . 

عقيد محمود خلف علي من مديرية شرطة الرصيفة نائباً في مديرية شرطة البادية الوسطى

عقيد سامي صقر العبد من مديرية نجدة العاصمة نائبا في مديرية شرطة جنوب عمان . 

عقيد هاني حسين موسى من مديرية شرطة البادية الوسطى نائبا في مديرية شرطة شرق عمان . 

عقيد جلال عاطف عبدالكريم من مديرية شرطة العقبة نائبا في مديرية شرطة معان . 

عقيد زكريا علي عقيل من مديرية شرطة معان إلى قائمة الضباط المؤقتة ويلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين . 

عقيد هشام مروح عبدالكريم من مديرية شرطة شرق عمان نائبا في مديرية شرطة غرب إربد . 

عقيد عادل عبدالرزاق خليل من مديرية شرطة جرش نائباً في مديرية شرطة الرصيفة . 

عقيد سلطان محمد علي مبارك يعين نائباً في ديوان مديرية الأمن العام . 

عقيد احمد محمود محمد من مديرية شرطة الكرك إلى مديرية التدريب

عقيد رائد عبدالحفيظ مسلم من مديرية شرطة وسط عمان نائباً في مديرية شرطة مادبا . 

عقيد صادق امين ساري من مديرية شرطة شمال عمان نائبا في مديرية شرطة جرش . 

عقيد زياد علي عواد من مديرية شرطة غرب البلقاء نائبا في مديرية شرطة البادية الشمالية . 

عقيد قيس عبدالله جميل من مديرية شرطة البلقاء نائبا في مديرية شرطة العقبة . 

عقيد عامر حسام بدوي يعين نائبا في مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية بالاضافة الى عمله كناطق اعلامي . 

مقدم شرطة محمد عبدالرحمن حرب من اكاديمية الشرطة الملكية مساعدا في مديرية شرطة وسط عمان بالانابة. 

مقدم شرطة لورنس عبدالهادي فلاح من قيادة امن اقليم الشمال مساعدا في مديرية شرطة البلقاء بالانابة . 

مقدم شرطة فراس محمد عبدالحفيظ من قيادة امن اقليم الجنوب مساعدا في مديرية شرطة شمال عمان بالانبة . 

مقدم شرطة عبدالرحمن احمد عبدالرحمن من قيادة امن اقليم العاصمة الى ادارة التنفيذ القضائي . 

مقدم شرطة محمد عيسى فنيخر من قيادة أمن اقليم الشمال مساعدا في مديرية شرطة الكرك بالانابة . 

مقدم طبيب زياد امين عبدالعزيز يعين قائداً للاسناد الطبي بالانابة . 

 




 

 


 

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