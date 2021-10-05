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الثلاثاء، 05-10-2021 07:24 م

تنمية الكرك تباشر بتنفيذ برنامج التوعية الوالدية

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الوكيل الاخباري - باشرت مديرية التنمية الاجتماعية في قصبة الكرك بالتعاون مع جمعية "سكا" الخيرية،اليوم الثلاثاء، بتنفيذ برنامج حول التوعية الوالدية، بحضور عدد من الفئات المستهدفة من المجتمع المحلي من مختلف أنحاء المحافظة.

وقال مشرف البرنامج هيثم الحباشنة إن البرنامج يهدف إلى توعية الوالدين ومقدمي الرعاية بالمهارات اللازمة للتعرف على الممارسات الإيجابية في تنشئة الأطفال، بالإضافة إلى تطوير المهارات والخبرات اللازمة عند مقدمي الرعاية وتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم في تطوير الخصائص الإنمائية لديهم وتفعيل دورهم مع المؤسسات المجتمعية وصولا إلى انخراط أبنائهم إيجابيا بمختلف فئات المجتمع.

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