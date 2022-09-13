تنمية المدن والقرى: تزايد الهجمات على الأنظمة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - نظم بنك تنمية المدن والقرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، لقاء لبلديات محافظة العاصمة، بهدف تقييم النظام المالي لديها ومدى مواءمته للتطلعات المستقبلية.

اضافة اعلان



وأوضح مندوب بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور محمود أحمد خلال اللقاء، أهمية تجويد مخرجات النظام المالي المستخدم لدى البلديات، وربطه مع الأنظمة الحكومية الأخرى، بما يوفر تكاملية في قاعدة البيانات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال الفرص المتاحة، وتقليص الفجوات المتراكمة الناتجة عن نقص البيانات وعدم ترابط الأنظمة فيما بينها.



وأكد أن هذه اللقاءات تتعزز من خلال المشاركة الفاعلة للمعنيين في القسمين المالي وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين.



من جهتها، أشارت مديرة وحدة المخاطر لدى البنك زينة فريج، إلى أهمية وجود خطة مخاطر للبلديات تعالج أي خلل تتعرض له الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، خاصة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، داعية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لدى بنك التنمية وشركائه والتعامل مع المخاطر المختلفة لدى القطاع البلدي وفق أفضل الممارسات والإمكانيات المتاحة.



بدوره، قال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام خليل قطيشات، إن البنك بالتعاون مع البنك الدولي، سينظم خلال الفترة المقبلة، وبمشاركة العديد من ممثلي البلديات والمدراء التنفيذيين، عدة لقاءات ستتناول العديد من المواضيع والرد على التساؤلات المتخصصة في مايتعلق بالنظام المالي.