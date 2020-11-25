تنمية المدن والقرى يختتم ورشة حول إعداد الخطط الاستثمارية

الوكيل الاخباري -

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اختتم بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الأربعاء، ورشة نظمتها وزارة الإدارة المحلية وبنك التنمية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إعداد الخطط الاستثمارية متعددة السنوات للبلديات.وقال البنك في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن المشاركين تطرقوا على مدى ثلاثة أيام، إلى أهمية قيام البلديات المشاركة بإعداد خطط عمل تنفيذية لكل بلدية بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية والتنموية المعتمدة ليصار إلى ترجمتها إلى واقع.وأكد رئيس قسم الاستثمار في الوزارة عدنان زعبلاوي أن مقومات الاستثمار السليم ومعطيات التنمية المحلية تمكن المشاركين وتساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة للانطلاق وتدشين مرحلة في مسيرة التنمية المحلية.وأشارت المهندسة لمى شديفات من دائرة التنظيم إلى أن الورشة جاءت لتعزيز الاستثمار ولا سيما القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وآلية إعدادها بما يتواءم مع التشريعات المحلية وأفضل الممارسات العالمية متوسطة المدى والمعايير المستخدمة في المجال التنموي الحيوي.