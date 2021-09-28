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الثلاثاء، 28-09-2021 05:24 م

تنمية المهارات تبدأ مراجعة سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتور قيس السفاسفة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية زووم مع منظمة اليونسكو البدء في مشروع مراجعة سياسة التعليم والتدريب المهني والتقني؛ من أجل النهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن وبما يتوافق مع مخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وتناول الاجتماع وضع السياسات المناسبة ومواكبة التطورات المهنية والتقنية لرفع كفاءات الشباب الأردني وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل وأن يصبح التعليم والتدريب المهني والتقني جزءًا مهمًا من الأجندة التعليمية وتطوير الأنظمة والقوانيين التي تعتبر المبادئ التوجيهية لواضعي سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

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