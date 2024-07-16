تنمية المهارات تطلق استراتيجية الإرشاد المهني والوظيفي 2024 - 2033

الوكيل الإخباري - قرر مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الموافقة على إطلاق استراتيجية الإرشاد المهني والوظيفي 2024 – 2033، استنادا إلى البند 5 من الفقرة ج من المادة 4 من صلاحيات المجلس الواردة في قانون الهيئة رقم 9 لسنة 2019.

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وقالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري في تصريح صحفي " إن إطلاق الاستراتيجية يأتي انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتنمية وتطوير الموارد البشرية، ورؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المنبثقة من اهتمام سموه بقطاع التدريب المهني والتقني، وتحقيقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومبادرة تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي.



وأضافت أنه شارك في إعداد الاستراتيجية 50 جهة من القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة العمل، إضافة إلى مجالس المهارات القطاعية، وبات اليوم هناك مرجعية شاملة للإرشاد المهني ستستفيد منها العديد من الجهات المعنية خاصة بالنظر إلى خطط العمل والمشاريع المنبثقة عنها.



وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال 5 محاور رئيسية توزعت على الاتصال والتوعية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، وذلك سعيًا لتحسين حاكمية قطاعي التعليم والتشغيل.



وأشارت إلى أن الاستراتيجية ستكفل تقديم خدمات توجيه وإرشاد مهني ووظيفي نوعي للفئات المستهدفة، وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالتعليم أو التدريب أو التشغيل، و توفير المعلومات اللازمة عن فرص التعليم المهني وظروفه ومتطلباته، وقياس قدرات المتعلمين وتقييم ميولهم وقابليتهم، ومساعدتهم على التوجه إلى المجالات والمستويات التعليمية المهنية التي تتناسب مع هذه القدرات، والتجاوب معها بما يخدم الأهداف الفردية والمجتمعية.