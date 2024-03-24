"تنمية المهارات" و"قطاع التجزئة" يبحثان خطة العمل المشتركة

الوكيل الإخباري - بحثت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، مع رئيس مجلس مهارات قطاع التجزئة، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، اليوم الأحد، خطة العمل المشتركة وأولويات المرحلة المقبلة.

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وعرضت الفاعوري لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وصلاحيات الهيئة في مجالات منح تراخيص مزودي التدريب، والاختبارات المهنية، وإجازات مزاولات المهنة وتدريب المدربين وتصنيفهم.



وأعربت عن الاعتزاز بدور مجلس مهارات قطاع التجزئة الريادي، مبينة أن الاجتماع يندرج في إطار الشراكة مع هذا القطاع الحيوي من حيث مدى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وقدرته على توليد المزيد من فرص العمل، ما يستوجب تكثيف الجهود لتطوير معايير مهنية وتوفير طاقات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع.



من جانبه، أكد الحاج توفيق أن مجلس قطاع التجزئة يعمل بروح الفريق على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتقديمها فوق اعتبارات المنافسة أو أي اعتبارات أخرى، مبينا أن المجلس معني بالعمل مع الهيئة لخدمة القطاع وتنمية قدرات ومهارات العاملين فيه وتطوير المزيد من المعايير المهنية، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على الشباب.



واتفق الجانبان على استدامة التنسيق بينهما وتعزيز جهودهما في مجالات النشر والإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي لرفع وعي الشباب بأهمية الفرص التي يقدمها القطاع وجدواها الاقتصادية، كما تم الاتفاق على انتخاب نائب رئيس المجلس في الجلسة المقبلة.