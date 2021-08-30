تنويه أمني هام للأردنيين

الوكيل الاخباري- نشرت إدارة السير، اليوم الاثنين، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سبب حوادث الاصابات البشرية.
ونوهت إدارة السير إلى أنه "يعتبر خطأ عدم أخد الاحتياطات اللازمة (٤١.٢٪).. وخطأ مخالفات المسارب (٢٤.٢٪).. بالإضافة لخطأ التعامل مع المنعطفات بشكل خاطيء (٢.٨٪).. من أخطاء السائقين التي أدت لـ (٦٨.٢٪) من حوادث الإصابات البشرية خلال عام ٢٠٢٠".
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