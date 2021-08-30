الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 02:24 م

تنويه أمني هام للأردنيين

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الوكيل الاخباري- نشرت إدارة السير، اليوم الاثنين، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سبب حوادث الاصابات البشرية.

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ونوهت إدارة السير إلى أنه "يعتبر خطأ عدم أخد الاحتياطات اللازمة (٤١.٢٪؜).. وخطأ مخالفات المسارب (٢٤.٢٪؜).. بالإضافة لخطأ التعامل مع المنعطفات بشكل خاطيء (٢.٨٪؜).. من أخطاء السائقين التي أدت لـ (٦٨.٢٪؜) من حوادث الإصابات البشرية خلال عام ٢٠٢٠".

 

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