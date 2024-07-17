تنويه امني الى جميع اصحاب المركبات

الوكيل الاخباري - دعت الادارات المرورية، السائقين الى ضرورة تفقد مركباتهم من الناحية الفنية والميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة للمسير على الطرق، بالاضافة الى ترك مسافة أمان كافية وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والالتزام بقواعد واوليات السير حفاظا على سلامتهم .

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وأكد التقرير المروري أن جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة ولم يتم التبليغ عن أي معوقات أو حوادث تذكر صباح اليوم الأربعاء .