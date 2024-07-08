تنويه بشأن امتحانات التوجيهي

الوكيل الاخباري - يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" تقديمهم لامتحانات الدورة الاساسية للعام الدراسي ٢٠٢٤ لمبحث اللغة الانجليزية.



ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين في جلسته الأولى ليوم الثلاثاء (155476) مشتركًا ومشتركة، موزعين كما يلي : العلمي : (63236) الأدبي : (73430) الشرعي : (112) الصناعي : (6134) الاقتصاد المنزلي : (7876) الزراعي : (3132) الفندقي : (1556).

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