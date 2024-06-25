الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 25-06-2024 08:38 ص

تنويه بشأن امتحان التوجيهي اليوم ورسالة الى اولياء الامور

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 الوكيل الاخباري - قال مصدر امني ان ادارة السير جاهزة للتواجد امام المدارس التي سيعقد بها امتحان التوجيهي اليوم الثلاثاء، للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات امام المدارس، ولمنع حدوث اي ازعاج للطلبة اثناء تأديتهم الإمتحانات، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة.

ونوه إلى تواجد مفارز الدفاع المدني خصوصا في المدارس الكبيرة لتقديم الخدمة الصحية والاسعافية لأي طالب اثناء تأدية الامتحان، داعيا في الوقت نفسه اولياء الامور إلى عدم التواجد امام المدارس اثناء تأدية الطلبة للامتحان.

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