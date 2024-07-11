الخميس 11-07-2024
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الخميس، 11-07-2024 09:06 ص

تنويه بشأن امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - يستعد طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2024 للتقدم للاختبار التاسع الخميس الموافق للحادي عشر من تموز/يوليو الحالي ضمن الجلسة الأولى التي تبدأ الساعة العاشرة صباحا.

ويتقدم طلبة الفرع العلمي لامتحان الكيمياء، فيما يتقدم طلبة فرعي الأدبي والشرعي لامتحان مبحث اللغة العربية تخصص/ورقة 1، ويتقدم لامتحان مبحث العلوم الصناعية الخاصة/ورقة 1 طلبة الفرع الصناعي، وطلبة الزراعي والاقتصاد المنزلي لمبحث الكيمياء المهني الشامل، في حين يتقدم طلبة فرع الفندقي والسياحي لامتحان مبحث إنتاج الطعام وخدمته/ورقة 1.

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