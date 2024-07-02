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الثلاثاء، 02-07-2024 02:28 م

تنويه بشأن مركبات الكهرباء في الاردن

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 الوكيل الاخباري - أعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبوناصر، عن ارتفاع حجم التخليص الإجمالي على المركبات بنسبة 12 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024.

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وأوضح أبوناصر في تصريح صحفي، ان عدد المركبات التي تم تخليصها من المنطقة الحرة الزرقاء سجل 33954 مركبة خلال النصف الأول 2024، مقارنة مع 31465 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.


وأكد أبو ناصر، أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في الطلب على المركبات، خاصة مركبات الكهرباء، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التخليص.

 

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