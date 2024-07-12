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الجمعة، 12-07-2024 07:41 م

تنويه بشأن مشتركي الضمان الاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، ان عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المؤمّن عليهم) انخفض خلال الأسبوعين الأخيرين من (1.555) مليون مشترك إلى (1.542) مليون مشترك. وهي حالة تتكرّر في مثل هذا الوقت من كل سنة.

وبين الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الجمعة، أن الأصل أن عدد المؤمّن عليهم في ازدياد لا في انخفاض، ولا يجوز بحال أن يقِل عددهم أبداً باعتبار أن هناك من يدخل إلى سوق العمل وينضم إلى مظلة الضمان، وباعتبار أيضاً أن مَنْ يتوقفوا عن الاشتراك لأي سبب أقل كثيراً ممن يبدأوا الاشتراك.

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