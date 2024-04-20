تنويه حكومي حول الانتخابات المقبلة

الوكيل الاخباري - أعرب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة عن أمله في رفع نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة لترتفع عما كانت عليه في آخر انتخابات والتي بلغت حينها نحو 30 بالمئة.



وشدد على "أننا ليس في مرحلة نقد القوانين بل العمل على شرحها للمواطنين، لأن هذه القوانين أخذت مراحلها الدستورية."



وبين الخريشة أن المجتمع الأردني مقبل على الحياة السياسية والحزبية، لافتا في هذا الصدد إلى وجود 38 حزبا مرخصا، وأكثر من 80 ألف منتسب للأحزاب السياسية، ما يدل على تفاعل المواطنين مع منظومة التحديث السياسي.

اضافة اعلان

وقال الوزير الخريشة إن عام 2024 هو عام التحديث السياسي، وإن الانتخابات المقبلة ستفرز القوى السياسية البرامجية والحزبية "وهي التي ستتصدر المشهد السياسي مستقبلاً".



وبين أن التشريعات التي أفرزتها منظومة التحديث السياسي كقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، ستؤدي إلى مجالس نيابية مبنية على أسس سياسية وتؤسس لمرحلة البرلمانات الحزبية والبرامجية.