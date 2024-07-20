تنويه حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بنسب متفاوتة.
وتوقع عقل ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 2.2% أي ما يعادل 20 فلساً للتر الواحد، وارتفاع سعر البنزين اوكتان 95 بنسبة 1.7% أي ما يعادل 20 فلسا للتر أيضا.
كما توقع ارتفاع سعر مادة الديزل بنسبة 2% أي ما يعادل 15 فلسا للتر الواحد.
وقال عقل، إن أسعار النفط شهدت منذ بداية الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا انعكس على اسعار المشتقات النفطية.
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