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الأربعاء، 26-06-2024 10:18 ص

تنويه حول انقطاعات التيار الكهربائي عن منازل مواطنين

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، الأربعاء، إن الهيئة تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 6500 شكوى متعلقة بانقطاعات التيار الكهربائي.

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وأضاف في تصريحات صحفية ، أن غرفة المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتابع الشكاوى بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالإضافة إلى شركات توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن الشكاوى يتم متابعتها بكل وقت لمتابعة إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والتنفيذيين من شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء وشركات توليد الكهرباء الموجودة يتم إعداد خطط طوارئ من قبل كل شركة ويتم اعتمادها من قبل الهيئة.

وشدد على أن النظام الكهربائي في الأردن لديه جاهزية عالية لاستقبال أي أحمال من قبل المشتركين.

 

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