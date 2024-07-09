الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-07-2024 08:44 ص

تنويه حول تقاعد الموظفين الحكوميين بالنظام الجديد

مبنى رئاسة الوزراء


  الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن من شأن  نظام الموارد البشرية الجديد تعزيز كفاءة الموظف وتطوير إمكانياته وإنتاجيته، كما أن الغاية من تعديل نظام الخدمة المدنية لا تنتقص من حقوق الموظفين، بل على العكس حافظت على جميع حقوقهم المالية المكتسبة، وعلى سلم الدرجات الوظيفية.

وعن التقاعد، أوضح الشريدة أن متطلبات التقاعد لم يحدث عليها أي تغيير، وهي بالأساس محكومة بقانون الضمان الاجتماعي.

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