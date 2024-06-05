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تنويه حول خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في اربد

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الأربعاء، 05-06-2024 08:53 ص

تنويه حول خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في اربد

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد.


وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 

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