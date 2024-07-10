الأربعاء 10-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 10-07-2024 10:59 ص

تنويه صادر عن مديرية الأمن العام

الامن


الوكيل الاخباري - كشف التقرير الإحصائي الجنائي انخفاض الجرائم المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي، بنسبة 0.48%، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.

ووفق التقرير الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، ارتكبت 22784 جريمة في المملكة العام الماضي، مقارنة بـ 22895 جريمة في 2022، و20991 جريمة في العام 2021، و22187 جريمة في العام 2020.

وتتأثر الجريمة بالمجتمع الأردني وكسائر المجتمعات بما يعتريها من متغيرات اجتماعية واقتصادية وصحية، حيث تساوى معدل الجريمة لعامي 2022 و2023 بمقدار 20 جريمة لكل 10 آلاف نسمة من السكان.

وبلغت نسبة الجنايات المسجلة 24.49% خلال العام الماضي، والجنح 75.51% إلى مجمل الجرائم المسجلة في 2023.

ويشير التقرير إلى أن نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام 2023 بلغت 95.24%.

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