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الأربعاء، 28-02-2024 08:58 م

تنويه للاردنيين بشأن شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى عدم الإسراف في الشراء، وتخزين المواد التموينية والأساسية والكمالية قبل شهر رمضان المبارك، لتوفرها بكميات تكفي حاجة السوق لعدة أشهر من جهة، بالإضافة لإمكانية تعرض بعض السلع إلى التلف.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات في بيان، الأربعاء، إن التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية قبل الشهر الفضيل سيحدث خللا بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة، وبالتالي قد يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على السلع بأسعار عادلة.

وأضاف إن التهافت على شراء وتخزين السلع قد يفتح المجال لبعض التجار لرفع الأسعار بحجة عدم توفرها بالسوق نتيجة لزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى فتح المجال لبيع بعض السلع التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت، ما يكبد مشتريها خسائر إضافية.

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وحث عبيدات المواطنين على اتباع النهج السليم فيما يخص نوعيات وكميات الطعام التي ستقدم على مائدة الإفطار، والتركيز على الأغذية الصحية والمتوفرة، مثل الخضار الطازجة والدجاج الطازج والتركيز على صنف واحد من الطعام منعاً للهدر في الغذاء.
ودعا التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والتموينية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لهم، والاكتفاء بهامش ربح بسيط.

 

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