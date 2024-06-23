تنويه للمسافرين المغادرين عبر جسر الملك حسين

الوكيل الاخباري- نوهت إدارة أمن الجسور، المسافرين المغادرين عبر جسر الملك حسين باتجاه الضفة الغربية ، بعد إغلاق الجسر أمام المسافرين ليومين متتاليين أنه من المتوقع أن تحدث ازدحامات وخصوصا اليوم الأحد الموافق 23/6/2024 .

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ودعت المسافرين عبر صفحتها على الفيسبوك في ظل الارتفاع الملموس على درجات الحرارة، توزيع موعد السفر على باقي أيام الأسبوع.



وقالت "يجب الانتباه إلى عدة أمور منها اختيار الموعد المناسب للسفر وخلال أيام الأسبوع وخصوصا لكبار السن والمرضى والتأكد من وجود الحقائب والأمتعة بنفس حافلة شركة جت التي تستقلها وعدم وضعها في حافلة قبل او بعد، وذلك لتجنب فقدانها."



وتابعت "إبلاغ موظفي الجسر الرسميين حال فقدان الحقائب أو أي ملحوظة أخرى ليتم معالجة الأمر في حينه والتواجد في الجسر قبل موعد الإغلاق بساعتين على الأقل."



وختمت أن موظفين شركات ال vip متواجدون داخل حرم الجسر ويحملون باج رسمي مكتوب عليه أسم الشركة واسم الموظف متواجدون لخدمتكم.

