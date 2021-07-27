تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استمرارا لحملة اعطاء جرعة التطعيم المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي سينوفارم.

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تعلن وزارة الصحة عن فتح باب التطعيم بالجرعة المعززة للراغبين منهم بأخذها .



وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٨ في المراكز التالية :

- مدينة الحسن الرياضية / اربد

- بيت شباب عمان _ مدينة الحسين الرياضية _بوابة ٧/ العاصمة

- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري /العقبة.





وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لذلك.