تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استمرارا لحملة اعطاء جرعة التطعيم المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي سينوفارم.
تعلن وزارة الصحة عن فتح باب التطعيم بالجرعة المعززة للراغبين منهم بأخذها .
وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٨ في المراكز التالية :
- مدينة الحسن الرياضية / اربد
- بيت شباب عمان _ مدينة الحسين الرياضية _بوابة ٧/ العاصمة
- مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري /العقبة.
وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لذلك.