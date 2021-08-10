الأربعاء 11-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 11:50 م

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

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 الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأربعاء الموافق 11/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.اضافة اعلان


وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى :
 
قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك

 




 

 


 

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