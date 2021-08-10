تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الوكيل الاخباري -

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تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الأربعاء الموافق 11/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى :قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك