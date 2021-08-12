الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 12:00 ص

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

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 الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر يوم الخميس الموافق 12/8/2021 للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتين من مطعوم سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول.

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وتدعو الراغبين منهم بأخذ الجرعة المعززة إلى ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة، عقد عمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين، وجواز سفر لغير الاردنيين والتوجه إلى : 
 
قرية أورنج الرقمية – دوار الداخلية - من داخل السيارة العاصمة فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك 


مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة  فايزر / بيونتيك


 




 

 


 

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